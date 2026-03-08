Agnone, attivate 11 borse lavoro: nominati i tutor per il progetto regionale



Il Comune di Agnone avvia il progetto “Borsa lavoro / Work experience” previsto dal Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise, finalizzato a sostenere l’occupazione e offrire opportunità di esperienza lavorativa, in particolare alle fasce più deboli della popolazione.

Con una recente delibera, la Giunta comunale ha nominato i tutor che seguiranno i partecipanti al programma, finanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’area tematica dedicata al lavoro e all’occupabilità. Il Comune di Agnone è stato infatti ammesso come soggetto ospitante per 11 borse lavoro, suddivise in tre diversi ambiti di attività.

Cinque borse saranno dedicate alla tutela ambientale e alla transizione verde, con attività legate alla manutenzione delle aree verdi, dei sentieri e dei parchi urbani, oltre a iniziative di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e piccoli interventi di forestazione urbana.

Tre borse riguarderanno invece il settore cultura, turismo e valorizzazione del patrimonio, con supporto alle attività di biblioteche, archivi, musei civici e servizi di informazione turistica, oltre alla catalogazione dei beni demoetno-antropologici.

Le restanti tre borse saranno destinate alla rigenerazione urbana e al decoro, con attività di piccola manutenzione di edifici e aree comunali, supporto al censimento delle barriere architettoniche e interventi sulla segnaletica stradale e sugli arredi urbani.

Per la supervisione delle attività sono stati nominati due tutor: il dottor Fabrizio Meo, che seguirà i tre borsisti dell’area cultura e turismo, e Antonio Iaciancio, responsabile delle attività legate alla tutela ambientale e alla rigenerazione urbana, per un totale di otto borsisti.

I tutor avranno il compito di monitorare lo svolgimento delle attività, fornire indicazioni operative ai partecipanti e compilare i registri delle presenze necessari per la liquidazione delle spettanze.

L’iniziativa rientra nelle politiche regionali di sostegno all’occupazione e rappresenta un’opportunità di formazione e inserimento nel mondo del lavoro, oltre a contribuire al miglioramento dei servizi e del decoro urbano del territorio.