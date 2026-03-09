Termoli, incendio nella notte in una corsia box in via Volturno: in fiamme auto e scooter

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 3:30 di questa notte a Termoli per un incendio che ha interessato un’autovettura e uno scooter all’interno di una corsia box in via Volturno.

L’allarme è arrivato alla sala operativa 112, che ha attivato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli. Per le operazioni sono stati impiegati un’autopompa serbatoio (APS) e un’autobotte (ABP).

Durante le fasi di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno operato con autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie, a causa del fumo che ha completamente invaso i locali. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Termoli e il personale sanitario del 118.

In aggiornamento