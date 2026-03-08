Festa “Derr’ Accaseat” a Agnone: grande partecipazione di coppie anche dai paesi vicini.

Anche quest’anno, presso il Teatro Italo-Argentino di Agnone, si è tenuta la tradizionale Festa “Derr’ Accaseat”, cioe' degli ammogliati, ormai, consolidata come uno degli appuntamenti più attesi della comunità agnonese. La manifestazione è organizzata da un ampio comitato di cittadini che cura ogni dettaglio dell’evento con passione e dedizione. La festa fu ideata, circa 48 anni fa, dal compianto Rolando D'Agnillo, maestro sartore e animatore di numerosi eventi

La festa, che si svolge sempre in questo periodo dell’anno, ha visto la partecipazione di numerose coppie, alcune provenienti anche dai paesi vicini e da fuori città, confermando il richiamo della serata oltre i confini locali. In totale, hanno partecipato circa 78 coppie, tutte entusiaste di condividere una serata di convivialità, musica e divertimento.

La serata ha offerto una cena curata nei minimi dettagli e una splendida esibizione musicale a cura di un’orchestra che ha saputo proporre diversi generi, facendo ballare tutti fino a tarda notte. L’atmosfera era allegra e coinvolgente, con momenti di grande partecipazione e gioia da parte dei presenti.

La tradizionale Festa “Derr’ Accaseat”, si è conclusa con i complimenti al comitato promotore degli entusiasti partecipanti. Ancora una volta, l’evento ha confermato la sua importanza come simbolo di socialità e tradizione nella comunità agnonese.