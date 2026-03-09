Albero pericolante sulla SP165: ripristinata la viabilità

Poco dopo le 9 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso, con autopompa serbatoio e autoscala in supporto, è intervenuta sulla strada provinciale 165 “Gildonese” per un albero pericolante.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di taglio, la viabilità sulla SP165 era stata temporaneamente chiusa. L’intervento per la messa in sicurezza della strada è stato da poco ultimato e gli enti preposti hanno potuto riaprire la viabilità. Sul posto erano presenti anche la Polizia Locale e il personale della viabilità della Provincia.