Errore al cimitero di Poggio Sannita: loculo di famiglia occupato per sbaglio, il Comune ammette la responsabilitÃ 

Sconcerto e amarezza al cimitero di Poggio Sannita, dove un errore nella gestione delle concessioni cimiteriali ha coinvolto due famiglie del paese. La vicenda Ã¨ emersa quando una donna si Ã¨ recata al cimitero per portare dei fiori sulle tombe dei propri cari e ha scoperto che uno dei loculi appartenenti alla sua famiglia, che avrebbe dovuto essere vuoto, era stato invece occupato dalla salma di una donna deceduta da poco e senza alcun legame con la famiglia concessionaria.

I loculi erano stati acquistati molti anni fa dalla famiglia, che aveva riservato diversi spazi per i propri congiunti. La scoperta inattesa ha generato inizialmente sorpresa e dispiacere. Una situazione delicata che ha coinvolto anche la famiglia della persona tumulata, rimasta a sua volta sorpresa nellâ€™apprendere che la sepoltura era avvenuta in uno spazio non destinato alla propria congiunta.

Entrambe le famiglie, comprensibilmente turbate dallâ€™accaduto, si sono rivolte al Comune per chiedere chiarimenti. Dopo le verifiche del caso, il tecnico comunale incaricato della gestione e della mappatura del cimitero ha riconosciuto lâ€™errore. Secondo quanto spiegato, il problema sarebbe nato da una mappatura cimiteriale non aggiornata, dovuta anche allâ€™utilizzo di un software gestionale datato che non rispecchiava piÃ¹ con precisione la reale assegnazione dei loculi.

Il Comune ha quindi ammesso la responsabilitÃ dellâ€™accaduto e ha assicurato che provvederÃ a risolvere la situazione nel rispetto delle norme e della dignitÃ delle persone coinvolte. Ãˆ giÃ stata avviata la procedura per la rimozione della salma e la successiva ricollocazione in un loculo corretto, operazione che verrÃ effettuata dal personale cimiteriale secondo le disposizioni previste per le estumulazioni straordinarie.

Una vicenda che ha suscitato dispiacere tra i familiari coinvolti, ma che si Ã¨ svolta in un clima di reciproca comprensione. Le due famiglie, infatti, si sono trovate unite nello stupore per un errore che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Lâ€™episodio riaccende anche lâ€™attenzione sullâ€™importanza di una gestione aggiornata e precisa degli archivi cimiteriali, strumenti fondamentali per evitare situazioni spiacevoli e garantire il rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie.