Le donne hanno scelto la vita: ad Agnone lâ€™8 marzo si celebra con la donazione

In occasione della Festa Internazionale della Donna, le socie aderenti alla FIDAS di Agnone hanno scelto di celebrare lâ€™8 marzo con un gesto concreto di solidarietÃ : la donazione del sangue.

Numerose donne hanno partecipato allâ€™iniziativa, dimostrando ancora una volta grande sensibilitÃ e senso civico. La giornata Ã¨ stata caratterizzata da un clima di partecipazione e condivisione, nel quale la ricorrenza dedicata alle donne si Ã¨ trasformata in unâ€™occasione per aiutare chi ha bisogno di cure e trasfusioni.

La donazione del sangue rappresenta infatti un gesto semplice ma fondamentale per il sistema sanitario, capace di salvare vite e sostenere molte terapie mediche. Le socie della FIDAS di Agnone hanno voluto lanciare cosÃ¬ un messaggio forte: celebrare la donna significa anche promuovere valori come altruismo, responsabilitÃ e attenzione verso la comunitÃ .

Lâ€™iniziativa Ã¨ stata accolta con grande entusiasmo e ha rappresentato un momento significativo per tutta la cittadinanza, ricordando quanto sia importante continuare a diffondere la cultura della donazione.