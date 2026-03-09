Bojano, ASD Black Mamba Team: 15 medaglie al Trofeo Nazionale WKU di Avellino

Si chiude con un risultato di grande rilievo la partecipazione dellâ€™ASD Black Mamba Team di Bojano al Trofeo Nazionale WKU Karate, disputato domenica 8 marzo al Palamauro di Avellino.

Per la societÃ molisana si tratta della seconda uscita stagionale, conclusa con un bottino complessivo di 15 medaglie: 9 ori, 4 argenti e 2 bronzi, numeri che confermano la crescita tecnica del gruppo e il lavoro svolto quotidianamente in palestra. Un risultato che conferma come il gruppo unisca diverse generazioni di atleti, offrendo a bambini, ragazzi e adulti un percorso fondato su disciplina, rispetto e fiducia nelle proprie capacitÃ , valori che si riflettono anche nella vita quotidiana. Un ringraziamento speciale Ã¨ stato rivolto al Maestro Tano Fattorello per lâ€™accoglienza e lâ€™organizzazione dellâ€™evento, che ha garantito agli atleti un contesto competitivo di alto livello.

Di seguito, i risultati ottenuti durante la gara:

â€¢ Alisya Spina â€“ Argento: atleta in piena evoluzione, dimostra soliditÃ e crescente consapevolezza tecnica.

â€¢ Melissa Palermo â€“ Oro: prestazione impeccabile, conferma di un talento che continua a brillare.

â€¢ Giordano Manocchio â€“ Oro: dominante e preciso, mostra una maturitÃ sportiva sempre piÃ¹ evidente.

â€¢ Dennis Lombardi â€“ Argento: protagonista di una finale tutta interna con Manocchio, segno dellâ€™alto livello del gruppo.

â€¢ Greta Bernardo â€“ Oro: personalitÃ e tecnica si fondono in una vittoria netta e meritata.

â€¢ Nicoletta Campanella â€“ Argento: finale contro la compagna Bernardo, testimonianza di un settore femminile in forte crescita.

â€¢ Silvana Izzo â€“ Oro: grinta e determinazione la portano sul gradino piÃ¹ alto del podio.

â€¢ Paolo Votta â€“ Oro: prestazione autorevole, da vero punto di riferimento per la squadra.

â€¢ Antonio Votta â€“ Bronzo: un podio conquistato con carattere e continuitÃ .

â€¢ Giole Notte â€“ Oro: esplosivo e concentrato, conferma un potenziale di altissimo livello.

â€¢ Sara Di Iorio â€“ Argento: sempre piÃ¹ matura e competitiva, pronta per il salto verso il professionismo.

â€¢ Francesco Di Giorgio â€“ Oro: piÃ¹ aggressivo e meno pulito del solito, ottiene comunque il gradino piÃ¹ alto del podio.

â€¢ Francesco Calabrese â€“ Oro: crescita costante e grande luciditÃ ; velocitÃ e tecnica lâ€™arma vincente.

â€¢ Sebastian Csibi â€“ Oro: si impone sullâ€™avversario costringendolo al ritiro sul punteggio di 4-0, determinazione e potenza.

â€¢ Andrea Petti â€“ Bronzo: risultato importante che premia impegno e dedizione.

La societÃ ha sottolineato il contributo di Francesco Di Giorgio, Sara Di Iorio e Pasquale Fondacaro, che hanno seguito i bambini durante la gara. Soddisfazione anche da parte del presidente, il triventino Luciano Butiniello, che ha espresso orgoglio per i risultati ottenuti e ha promesso di fornire presto le nuove divise alla squadra. Lâ€™ASD Black Mamba Team si conferma cosÃ¬ piÃ¹ di una semplice realtÃ sportiva: una comunitÃ che educa, sostiene e forma. I risultati ottenuti nascono da un impegno quotidiano volto a formare le persone prima ancora che gli atleti, con un ringraziamento speciale ai genitori per il loro impegno e supporto.