Non solo calcio: all’Olympia Agnonese incontro su stile di vita e alimentazione per i giovani



Il settore giovanile dell’Olympia Agnonese non è soltanto scuola calcio, ma anche un importante punto di riferimento educativo per i ragazzi che partecipano alle attività della società. Proprio con questo obiettivo, domani presso i locali del club si terrà un incontro informativo dedicato ai giovani della categoria Esordienti 2013-2014.

L’appuntamento sarà incentrato sul tema “Stile di vita e sana alimentazione giornaliera” e sarà tenuto dalla dott Greta Pannunzio e dal dottor Gianluca Paglione, che guideranno i ragazzi alla scoperta delle corrette abitudini alimentari e di uno stile di vita sano, elementi fondamentali non solo per lo sport ma anche per la crescita personale. L’invito è esteso anche ai genitori che vorranno partecipare all’incontro.

L’iniziativa rientra in un ciclo di quattro appuntamenti organizzati nell’arco dell’anno e rappresenta il terzo incontro in programma. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal settore giovanile nazionale della FIGC, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi non solo una formazione tecnica calcistica, ma anche informazioni corrette su comportamenti sani e su una corretta alimentazione.

“L’Olympia Agnonese è e sarà sempre pronta ad accogliere queste novità che contribuiscono alla crescita sana dei nostri giovani a 360 gradi, avvalendosi di professionisti preparati e di tecnici competenti sia nel calcio sia nella formazione dei ragazzi”, affermano i responsabili del settore giovanile Sica e Verdile.