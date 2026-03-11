I NAS chiudono la mensa dell'ospedale di Vasto. Menna: Fatto gravissimo

Menna: la salute dei cittadini non puÃ² essere trattata con leggerezza

Â«La cucina della societÃ che gestisce il servizio di ristorazione per i pasti "a distanza" all'ospedale di Vasto Ã¨ stata chiusa, a seguito di una verifica ispettiva eseguita dai Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni presso il Centro Cottura Pasti dell'ospedale di Lanciano. Ãˆ una notizia sconcertante, che lascia increduli e profondamente indignati. Un fatto gravissimo. Sono state diverse le accuse sulla gestione del servizio mensa, numerose le lamentele dei degenti e dei familiari. Denunce rimaste sistematicamente inascoltate da parte della direzione generale della ASL, che ha ignorato ogni segnalazione e non Ã¨ intervenuta per tutelare la qualitÃ del servizio.

Siamo di fronte a una vicenda che ha dell'incredibile: un ospedale, luogo che dovrebbe rappresentare il massimo presidio di sicurezza sanitaria e di rispetto delle norme igieniche, si ritrova a servire pasti provenienti da una cucina che viene addirittura chiusa dai NAS. Ãˆ una vergogna. Ãˆ l'ennesimo segnale di una gestione superficiale e distante dai bisogni reali dei cittadini.

Ma ciÃ² che colpisce ancora di piÃ¹ Ã¨ il totale silenzio e disinteresse del governo regionale. Il presidente Marsilio l'assessora Tiziana Magnacca e il consigliere regionale Francesco Prospero non hanno evitato che la situazione peggiorasse. Nessun rispetto verso i pazienti del nosocomio vastese e verso una vicenda che riguarda direttamente la qualitÃ dell'assistenza sanitaria. Un atteggiamento grave e incomprensibile.

Ci aspettiamo ora atti concreti e immediati. Questa circostanza deve portare senza ulteriori indugi alla rescissione del contratto con la ditta. Allo stesso tempo Ã¨ importante riaprire la cucina all'interno dell'ospedale di Vasto.

Ãˆ indispensabile ripristinare al piÃ¹ presto la cucina direttamente presso il nosocomio vastese, restituendo alla struttura un servizio essenziale e garantendo controlli, qualitÃ e sicurezza nella preparazione dei pasti destinati ai pazienti.

La salute dei cittadini non puÃ² essere trattata con leggerezza nÃ© piegata a logiche di risparmio o disinteresse politico. Su questa vicenda qualcuno dovrÃ assumersi precise responsabilitÃ Â».

Il Sindaco di Vasto

Francesco Menna