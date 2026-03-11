Molise, 15 milioni per lo sport: bando regionale per nuovi impianti e riqualificazioni

Regione Molise: Avviso Pubblico per il Potenziamento e la Riqualificazione degli Impianti Sportivi Pubblici

La Regione Molise rende noto che Ã¨ stato pubblicato lâ€™Avviso Pubblico per la selezione di interventi di impiantistica sportiva pubblica nellâ€™ambito dellâ€™Accordo per la Coesione 2021â€“ 2027 (FSC 2021â€“2027). Lâ€™iniziativa ha lâ€™obiettivo di rafforzare, ammodernare e riqualificare gli impianti sportivi regionali, garantendo sicurezza, sostenibilitÃ ambientale ed energetica, accessibilitÃ e piena fruibilitÃ delle strutture, in linea con il principio DNSH (Do No Significant Harm).

La dotazione finanziaria complessiva destinata allâ€™intervento ammonta a â‚¬ 15.000.000,00, suddivisa nelle seguenti linee di intervento:

â€¢ Proposta A â€“ Realizzazione di nuovi impianti sportivi: dotazione â‚¬ 2.000.000, cofinanziamento minimo 50%.

â€¢ Proposta B â€“ Ampliamento di impianti esistenti: dotazione â‚¬ 4.000.000, cofinanziamento dal 10% al 40%.

â€¢ Proposta C â€“ Ammodernamento, adeguamento e riqualificazione di impianti esistenti: dotazione â‚¬ 9.000.000, cofinanziamento dal 10% al 25%, con obbligo di indice di vulnerabilitÃ sismica post operam > 0,6 per interventi strutturali. Possono presentare domanda i Comuni e le Province della Regione Molise, con il limite di una sola candidatura per Ente. I principali criteri di valutazione dei progetti riguardano:

â€¢ Livello di progettazione validato

â€¢ QualitÃ tecnica e innovazione

â€¢ SostenibilitÃ ambientale ed energetica

â€¢ StrategicitÃ rispetto al fabbisogno territoriale

â€¢ FruibilitÃ e accessibilitÃ â€¢ Sicurezza sismica e certificazione antincendio, ove prevista

â€¢ Polivalenza dellâ€™impianto

â€¢ Assenza di analoghi finanziamenti negli ultimi 10 anni Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC allâ€™indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURM n. 5 del 05.02.2026.

Lâ€™avviso integrale, la modulistica e lo schema di Disciplinare di concessione sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise al seguente link: https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21985

Coordinamento FSC Il referente della Comunicazione