Gildone, incendio in unâ€™abitazione del centro storico

Nel pomeriggio di oggi, mercoledÃ¬ 11 febbraio, alle ore 15:45, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso Ã¨ intervenuta a Gildone, in vico Melogna, per un incendio scoppiato allâ€™interno di unâ€™abitazione nel centro storico del paese.

Allertati dalla Sala Operativa 112, i Vigili del Fuoco hanno impiegato cinque unitÃ con unâ€™autopompa serbatoio (APS) e un modulo antincendio. A causa della forte presenza di fumo che aveva invaso completamente i locali, gli operatori hanno lavorato con autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie.

Fortunatamente, nessuno degli occupanti Ã¨ rimasto coinvolto, poichÃ© usciti poco prima. Lâ€™intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero al piano superiore e agli edifici adiacenti. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della stazione locale, impegnati nelle verifiche di sicurezza e nel coordinamento con le altre forze presenti.