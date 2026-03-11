Elio Germano "Ritorno al tratturo": un viaggio intimo nelle aree interne del Molise

â€” Ritorno al tratturo, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarÃ presentato in anteprima nella sezione Â«Per il cinema italianoÂ» â€” fuori concorso â€” alla 17esima edizione del BIF&ST â€“ Bari international film & Tv festival.

La proiezione si terrÃ lunedÃ¬ 23 marzo alle 19.30 al Multicinema Galleria di Bari, alla presenza del regista e dei produttori. Il film, prodotto e distribuito da Own Air, arriverÃ nelle sale italiane dal 29 aprile.

Girato interamente in Molise, tra le province di Isernia e Campobasso, Ritorno al tratturo Ã¨ un viaggio intimo e collettivo nelle aree interne della regione. Il tratturo â€” un ampio sentiero erboso storicamente utilizzato per la transumanza â€” ha messo in comunicazione per secoli le popolazioni dâ€™Europa con quelle del Mediterraneo.

Elio Germano, attore di origini molisane, esplora i luoghi e ascolta le persone tra le montagne di Frosolone e i sentieri di Pietracupa. In cammino con lui Filippo Tantillo e Silvia Di Passio, impegnati nella ricerca di opportunitÃ reali ai Â«marginiÂ» del continente.

Il Molise diventa un luogo che esiste e resiste, dove le storie di contadini, artigiani e studenti parlano a nome di tutta Italia. Le aree interne rappresentano oltre la metÃ dei comuni italiani: territori segnati dallo spopolamento ma ricchi di risorse, a cui sono destinati fondi nazionali e del PNRR. Il titolo rimanda a Ritorno al futuro di Robert Zemeckis, rovesciandone perÃ² la direzione: un ritorno a una dimensione piÃ¹ lenta e sostenibile. Il film Ã¨ accompagnato dal brano Vento, scritto da Luca Bussoletti e cantato da Lavinia Mancusi, simbolo di una forza che trascina e trasforma.