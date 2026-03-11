Il Prefetto convoca i comizi elettorali: Urne aperte il 24 e 25 maggio, eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno

IL PREFETTO CONVOCA I COMIZI ELETTORALI

URNE APERTE IL 24 E 25 MAGGIO, CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO IL 7 ED 8 GIUGNO

Sono stati convocati dal Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, i comizi elettorali per il rinnovo degli organi elettivi di otto Comuni della provincia di Isernia per scadenza di mandato.

Il provvedimento del Prefetto di Isernia fa seguito al Decreto del Ministro dellâ€™Interno del 25 febbraio 2026, che ha fissato le date delle prossime elezioni amministrative.

Le votazioni per lâ€™elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali interesseranno i Comuni di Agnone, Conca Casale, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Santâ€™Angelo del Pesco, Santa Maria del Molise e Sesto Campano e si terranno domenica 24 maggio dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedÃ¬ 25 maggio dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

Lâ€™eventuale turno di ballottaggio si terrÃ domenica 7 giugno dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedÃ¬ 8 giugno dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

In relazione al dato della popolazione, censita al 31 dicembre 2021, la Prefettura ha altresÃ¬ decretato il numero di consiglieri da eleggere per ciascuno degli otto comuni della provincia che andranno al voto.

Al riguardo, i consiglieri da eleggere sono:

- 12 per Agnone;

- 10 per Conca Casale;

- 10 per Montenero Val Cocchiara;

- 10 per Poggio Sannita;

- 10 per Santâ€™Angelo del Pesco;

- 10 per Santa Maria del Molise;

- 10 per Sesto Campano.

Isernia, 11 marzo 2026

