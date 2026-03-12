Addio a Enrica Bonaccorti, attrice e icona della televisione italiana

Si Ã¨ spenta a 76 anni Enrica Bonaccorti, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, autrice e paroliera. Era nata a Savona il 18 novembre 1949. Nel settembre 2025 aveva dichiarato pubblicamente di essere affetta da un tumore al pancreas.



Gli inizi tra teatro e musica

Negli anni Sessanta entra nella compagnia teatrale guidata da Domenico Modugno e Paola Quattrini, partecipando allo spettacolo Mi Ã¨ cascata una ragazza nel piatto. Per Modugno scrive i testi delle canzoni La lontananza e Amara terra mia. Lavora anche in radio nel programma Lâ€™uomo della notte con il poeta Alfonso Gatto.



Cinema e televisione negli anni Settanta

Negli anni Settanta prende parte a diversi film, tra cui Jus primae noctis, Il tuo vizio Ã¨ una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, Paolo il caldo e Film dâ€™amore e dâ€™anarchia. Nel 1978 debutta come conduttrice televisiva con Il sesso forte, insieme a Michele Gammino.

Il successo televisivo negli anni Ottanta

Negli anni Ottanta conduce programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Nel 1982 posa per lâ€™edizione italiana della rivista Playboy.

Lâ€™esperienza nelle reti Fininvest

Allâ€™inizio degli anni Novanta passa alle reti Fininvest, dove conduce programmi come La giostra e Ciao Enrica. Nel 1991 presenta la prima edizione del varietÃ Non Ã¨ la Rai e introduce lâ€™edizione delle 13 del telegiornale TG5.

Gli anni successivi

Dalla fine degli anni Novanta torna in Rai ed entra nel cast di I fatti vostri su Rai 2. Conduce anche il programma radiofonico Chiamate Roma 3131 su Rai Radio 2 e collabora con diverse testate, tra cui Noi donne, Sette e Oggi. Tra il 2000 e il 2006 Ã¨ ospite di Buona Domenica accanto a Maurizio Costanzo. Negli anni successivi partecipa a programmi televisivi come opinionista e si dedica alla scrittura.