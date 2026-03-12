Rami pericolanti sulla SS 647 e sulla SP 51: interventi tra Casalciprano e Termoli

Nel pomeriggio di oggi, giovedÃ¬ 12 marzo, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso sono state impegnate in interventi per la messa in sicurezza di rami pericolanti, resi instabili probabilmente dalle recenti condizioni meteo.

Una squadra Ã¨ intervenuta in agro di Casalciprano, lungo la SS 647, dove alcuni rami risultavano pericolanti e a rischio caduta sulla carreggiata. Contemporaneamente, una squadra del distaccamento di Termoli Ã¨ stata impegnata sulla SP 51, allâ€™angolo con contrada Demanio Spugne, per un intervento analogo.

In entrambi i casi il personale ha provveduto alla rimozione delle parti in imminente rischio di caduta, operando con lâ€™ausilio dellâ€™autoscala per garantire la sicurezza dellâ€™area e della viabilitÃ . Durante lâ€™intervento sulla SP 51 si Ã¨ resa inoltre necessaria la chiusura temporanea del tratto stradale interessato, per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della locale stazione di Termoli, che hanno collaborato nella gestione della viabilitÃ e nella messa in sicurezza dellâ€™area.