Campobasso senza treni: appalto da 42 milioni per adeguare le gallerie ferroviarie, ma la riapertura resta lontana

Un importante passo avanti verso lâ€™ammodernamento della linea ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso Ã¨ stato compiuto con la pubblicazione del bando di gara da parte di Rete Ferroviaria Italiana per un importo di oltre 42 milioni di euro. Lâ€™intervento riguarda lâ€™adeguamento delle gallerie esistenti, necessario per permettere il passaggio dei treni moderni e lâ€™installazione dei futuri impianti di elettrificazione.

Il bando include la progettazione esecutiva e lâ€™esecuzione dei lavori per sette gallerie principali, tra cui Colle Porcina, Sella delle Vetiche e Contrafforte Ferrazzano, con ulteriori lavori integrativi su altre infrastrutture lungo il tratto tra Baranello e Campobasso. Lâ€™obiettivo Ã¨ ampliare la sezione interna delle gallerie e renderle compatibili con le nuove tecnologie ferroviarie.

La durata complessiva dellâ€™appalto Ã¨ stimata in 450 giorni, di cui 50 per la progettazione e 400 per lâ€™esecuzione dei lavori, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 30 marzo 2026. Tuttavia, i tempi effettivi di avvio dei cantieri dipenderanno da verifiche amministrative, aggiudicazione e stipula del contratto.

Questo intervento rappresenta solo una fase del programma di modernizzazione della linea: lâ€™adeguamento delle gallerie Ã¨ propedeutico allâ€™elettrificazione, che richiederÃ ulteriori lavori. Di conseguenza, la prospettiva di riaprire la stazione di Campobasso, chiusa dal 2020, resta lontana, confermando che il capoluogo molisano rimane lâ€™unico in Italia senza collegamenti ferroviari attivi da sei anni.

Nonostante ciÃ², il bando Ã¨ un passo indispensabile per mettere la linea al passo con gli standard tecnici attuali, permettendo in futuro il passaggio dei treni moderni e lâ€™implementazione degli impianti elettrici e tecnologici. La riapertura effettiva della stazione, tuttavia, richiederÃ ancora diversi anni prima di diventare realtÃ .