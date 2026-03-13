Visita istituzionale del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise al Comando di Isernia e ai presidi del territorio

Si Ã¨ svolta nella giornata di ieri, 12 marzo, una visita istituzionale presso il Comando di Isernia da parte del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, Dirigente Generale Ing. Fabio Leandro Cuzzocrea.





Il Direttore Ã¨ stato accolto dal Comandante di Isernia, Primo Dirigente Ing. Antonio Giangiobbe, e dal personale operativo ed amministrativo. Durante la visita, al Direttore sono state illustrate le dotazioni organiche e strumentali del Comando, rappresentando i principali aspetti organizzativi, gestionali ed operativi. La visita Ã¨ proseguita presso il Palazzo del Governo con l'incontro con S.E. il Prefetto di Isernia, Dott. Giuseppe Montella. Il colloquio, svoltosi in un clima di proficua collaborazione istituzionale, ha rappresentato la prima occasione di confronto ufficiale sulle tematiche relative al soccorso pubblico, alla prevenzione incendi e alla protezione civile nel territorio della provincia di Isernia.





Il Prefetto Montella ha rivolto al Direttore Cuzzocrea i piÃ¹ sentiti auguri di buon lavoro, sottolineando lâ€™importanza strategica della sinergia tra la Prefettura e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per garantire la tutela dellâ€™incolumitÃ pubblica e la serenitÃ dei cittadini. Un altro importante momento di confronto e conoscenza reciproca si Ã¨ tenuto in tarda mattinata presso la Questura di Isernia. Il Questore, Dott.Luigi Peluso, anch'egli insediatosi da poco piÃ¹ di un mese, ha affrontato i principali temi legati alla sicurezza del territorio isernino sottolineando il ruolo strategico che gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco svolgono a tutela della popolazione e dellâ€™ambiente.

La giornata Ã¨ proseguita al distaccamento VVF di Agnone con visita alla sede e l'incontro con il personale operativo in servizio e con una delegazione del personale in quiescenza. Ãˆ stata anche l'occasione per illustrare alcuni progetti finalizzati alla valorizzazione delle attivitÃ operative e formative del Corpo. La giornata si Ã¨ conclusa con la visita presso il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Macchiagodena, istituito nel 2024 grazie ad un accordo tra il sindaco Felice Ciccone ed il Dipartimento per le Politiche di Coesione Territoriale, su proposta del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nellâ€™ambito dello sviluppo delle aree interne per gli interventi volti a prevenire il rischio incendi boschivi. Un presidio che nel periodo estivo svolge un'importante azione di lotta attiva contro incendi boschivi e di vegetazione, a tutela delle aree di pregio naturalistiche ricadenti nei territori di competenza degli 11 comuni interessati.

Una giornata intensa che ha permesso al neoDirettore di conoscere meglio il territorio isernino e che ha rafforzato lâ€™importanza di mantenere un confronto costante e diretto con le istruzioni ed il personale, elemento imprescindibile per costruire un modello di rappresentanza moderna, trasparente e realmente vicina ai bisogni di chi serve il nostro Paese.