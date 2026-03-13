Pescopennataro, via libera al rifacimento dell’asfalto sulla Provinciale: sopralluogo dell’assessore Manolo Sacco

A Pescopennataro, a seguito dei lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria nel paese, il sindaco Pompilio Sciulli ha chiesto l’intervento dell’assessore provinciale Manolo Sacco per il rifacimento dell’asfalto sulla strada provinciale che attraversa il centro abitato.

Oggi l’assessore Sacco si è recato nel comune altomolisano insieme allo staff tecnico della Provincia di Isernia. Durante il sopralluogo è stato concordato il rifacimento della pavimentazione della strada provinciale che attraversa Pescopennataro.

Nel corso degli interventi saranno inoltre realizzati alcuni rallentatori di velocità e successivamente e' prevista la bonifica della frana all’uscita del paese in direzione Castel del Giudice.

I lavori dovrebbero partire al più presto.

Nel frattempo lo stesso Manolo Sacco ha pubblicato oggi sui suoi profili social una foto del sopralluogo con la scritta:

“Oggi a Pescopennataro per programmare l’intervento di bitumatura sulla Provinciale che attraversa il centro del paese.”