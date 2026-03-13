Agnone protagonista del dibattito sul futuro: "La Conca" e SIDEP analizzano l'impatto dell'IA sulla società

DOMANI, 14 MARZO 2026 | PALAZZO SAN FRANCESCO, AGNONE (IS)

Cosa deve spaventarci di più: l’inarrestabile evoluzione dell’Intelligenza Artificiale o l’imprevedibile deriva della stupidità umana? È questo l'interrogativo provocatorio che anima il convegno previsto per domani, 14 marzo, presso Palazzo San Francesco ad Agnone.

L'evento, patrocinato dal Comune di Agnone, nasce da una sinergia tra il centro di riabilitazione psicosociale "La Conca" di Agnone e la S.I.D.E.P. Molise (Società Italiana per la Deontologia e l'Etica in Psichiatria), con l'obiettivo di analizzare le sfide tecnologiche e psicologiche che caratterizzano la nostra epoca.

I lavori si apriranno alle ore 9:00 con i saluti istituzionali del Sindaco di Agnone, Daniele Saia, e del Vicesindaco Giovanni Di Nucci, affiancati da Tommaso Gualano (DSM - A.S.R.E.M.). L’introduzione ai temi della giornata sarà affidata a Maria Antonietta Carosella, Presidente del Centro "La Conca", figura chiave nella promozione del benessere psicosociale sul territorio.

Il cuore scientifico del convegno si articolerà in due sessioni magistrali:

Ore 9:30 – Le Sfide dell'IA: Il Prof. Dario Sacchini, docente di Bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, approfondirà le "Nuove sfide etiche" poste dall'intelligenza artificiale, un tema quanto mai attuale che interroga la nostra responsabilità di fronte alle macchine.

Ore 10:30 – Il Narcisismo Digitale: Il Dott. Sergio Tartaglione, psichiatra e Presidente S.I.D.E.P. Molise, sposterà il focus sull'uomo con un intervento dal titolo "Selfie: narcisismo e percezione giubilatoria del sé", analizzando come i nuovi comportamenti digitali stiano modellando la nostra identità.

La giornata si concluderà con un dibattito aperto, moderato dal Dott. Michele di Ciocco, psicologo e Consigliere dell'Ordine degli Psicologi del Molise, offrendo ai presenti la possibilità di dialogare con gli esperti su temi che toccano da vicino la vita quotidiana, la salute mentale e il futuro della nostra società.

Un appuntamento imperdibile per professionisti del settore, studenti e cittadini che desiderano guardare oltre lo schermo e comprendere meglio i meccanismi che muovono il mondo contemporaneo.