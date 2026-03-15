San Martino in Pensilis, SS87: auto contro il guard rail

Oggi, intorno alle ore 19:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli Ã¨ intervenuta nel territorio di San Martino in Pensilis a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 87 Sannitica, al km 210+600.

Lâ€™intervento Ã¨ stato attivato su richiesta del Numero Unico di Emergenza 112. Sul posto Ã¨ stata inviata una squadra composta da cinque unitÃ , supportata da unâ€™autopompa serbatoio e dal modulo antincendio.

Lâ€™incidente ha coinvolto una sola autovettura alimentata a metano, finita contro il guard rail. Giunti sul luogo del sinistro, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Presenti anche i sanitari del Servizio 118, che hanno prestato le prime cure al conducente, unico occupante dellâ€™auto, successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.