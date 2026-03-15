Cercemaggiore, auto si ribalta: salvo il conducente bloccato tra i rovi

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso Ã¨ intervenuta nella serata di oggi, intorno alle 19:30, su richiesta del numero unico di emergenza 112, per un incidente stradale avvenuto in agro di Cercemaggiore.

Il conducente di unâ€™autovettura, dopo essersi ribaltato, si Ã¨ allontanato dal luogo dellâ€™incidente e si Ã¨ addentrato in una zona boschiva impervia. I Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri della Stazione di Cercemaggiore e al personale sanitario del 118, lo hanno rintracciato bloccato tra rovi e vegetazione.

Dopo avergli prestato le prime cure e stabilizzato le sue condizioni, il ferito Ã¨ stato trasportato fino al punto dove era parcheggiata lâ€™ambulanza e poi accompagnato al Pronto Soccorso dellâ€™Ospedale Cardarelli di Campobasso. Il personale dei Vigili del Fuoco ha inoltre provveduto a liberare lâ€™area dai rovi e dalla vegetazione spinosa che avevano intrappolato lâ€™uomo.