Elezioni provinciali a Chieti, riconfermato presidente Menna: «Una grande responsabilità»

Si è conclusa con la riconferma del presidente uscente Francesco Menna la tornata elettorale per la guida della Provincia di Chieti. Nelle elezioni svoltesi ieri ha ottenuto complessivamente 51.142 votiponderati, superando lo sfidante Angelo Di Nardo, che si è fermato a 38.751 voti.

L’affluenza alle urne è stata elevata: alla rilevazione finale delle ore 22:00 di sabato 15 marzo, hanno votato 1.053 amministratori su 1.251 aventi diritto, pari all’84,17%. Nel dettaglio, i votanti sono stati 685 nella fascia azzurra, 141 nella fascia arancione, 63 nella fascia grigia, 82 nella fascia rossa e 82 nella fascia verde.

I risultati nel dettaglio

Il voto nelle elezioni provinciali è espresso da sindaci e consiglieri comunali e viene ponderato in base alla popolazione dei comuni rappresentati. Questo sistema assegna a ogni scheda un valore differente.

Centri fino a 3.000 abitanti (scheda azzurra, valore 24)

Hanno votato 685 amministratori su 861 aventi diritto. Sono state 378 le preferenze per Menna(pari a 9.072 voti ponderati), mentre Di Nardo ha ottenuto 293 voti (pari a 7.032 voti ponderati). Si registrano 13 schede bianche e 2 nulle.

Centri tra 3.000 e 5.000 abitanti (scheda arancione, valore 82)

Hanno votato 141 amministratori su 156 aventi diritto. Per Menna 63 voti (pari a 5.166 voti ponderati), per Di Nardo 75 voti (pari a 6.150 voti ponderati). Una scheda bianca e due nulle.

Centri tra 5.000 e 10.000 abitanti (scheda grigia, valore 127)

Hanno votato 63 amministratori su 65 aventi diritto. Menna ha raccolto 29 voti (pari a 3.683 voti ponderati), mentre Di Nardo 31 voti (pari a 3.937 voti ponderati). Si contano 2 schede bianche e 1 nulla.

Centri tra 10.000 e 30.000 abitanti (scheda rossa, valore 290)

Hanno votato 82 amministratori su 85 aventi diritto. Sono stati 42 i voti per Menna (pari a 12.180 voti ponderati) e 39 quelli per Di Nardo (pari a 11.310 voti ponderati). Una scheda bianca, nessuna nulla.

Centri tra 30.000 e 100.000 abitanti (scheda verde, valore 397)

Hanno votato 82 amministratori su 83 aventi diritto. Menna ha ottenuto 53 voti (pari a 21.041 voti ponderati), mentre Di Nardo 26 voti (pari a 10.322 voti ponderati). Tre schede bianche, nessuna nulla.

La proclamazione ufficiale è prevista oggi alle ore 17:30 nella sala consiliare della Provincia di Chieti.

“Una grande responsabilità”

Dopo il risultato elettorale, Menna ha voluto ringraziare tutti gli amministratori che lo hanno sostenuto.

«Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro – di ogni credo politico – che mi hanno dato fiducia per questo secondo mandato. La stima che mi è stata accordata rappresenta per me non solo un motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità verso l’intero territorio provinciale».

Ha inoltre sottolineato come il risultato, con oltre 12.000 voti di scarto, rappresenti anche un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi quattro anni, caratterizzati – ha spiegato – dalla collaborazione istituzionale e dal dialogo tra i diversi livelli amministrativi. Un ringraziamento è stato rivolto anche allo sfidante: «Ringrazio Angelo Di Nardo per essere stato un competitor leale e per aver condotto una campagna elettorale all’insegna della correttezza».

Guardando al futuro, Menna ha indicato alcune priorità amministrative: infrastrutture e viabilità, sicurezza degli edifici scolastici e sostegno allo sviluppo del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Provincia come punto di riferimento per i Comuni e per le comunità locali.