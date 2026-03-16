Al Cardarelli arriva il chirurgo Eric Francescangeli: rilancio della ginecologia oncologica e della chirurgia robotica per ridurre i viaggi fuori regione

Un nuovo, prestigioso tassello si aggiunge al mosaico della sanità molisana. Questa mattina, presso nella sede ASReM di Campobasso, è stato presentato ufficialmente il dottor Eric Francescangeli, chirurgo di fama nazionale, e non solo, esperto di tecniche mininvasive, che si occuperà di Chirurgia Ginecologica Oncologica al P.O. ‘Cardarelli’ del capoluogo.

Un arrivo che non è solo un cambio di guardia, ma una dichiarazione d’intenti: l'ASReM punta con decisione sull’innovazione robotica per abbattere la mobilità passiva e offrire alle pazienti cure d'eccellenza "in casa".

Laureatosi nel 2002 con specializzazione in Ginecologia e Ostetricia nel 2007, il dottor Francescangeli ha costruito la sua carriera nei principali centri specialistici d’Europa, soggiornando in Germania, Francia e Belgio. Dopo l’esperienza alla Clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, dal 2012 ha operato presso l’Istituto Clinico Sant’Anna di Brescia, diventando un punto di riferimento e docente per la laparoscopia tradizionale e microlaparoscopia.

Dal 2022 ha ricoperto il ruolo di Primario, guidando un’equipe specializzata in tecniche innovative e vantando numeri impressionanti: 2.500 interventi eseguiti in soli tre anni.

Durante l’incontro il dott. Francescangeli ha mostrato determinazione: “L’obiettivo è rilanciare. Vivo da un po’ questa regione e so che ci sono grandi potenzialità. Il robot è un presidio fondamentale, ma il nostro traguardo umano è evitare che le pazienti debbano cercare cure fuori regione. Ne parlavo da tempo con il dottor Biondelli e sono felice di questa opportunità”.

E proprio il dott. Vincenzo Biondelli, Direttore del Dipartimento Misto Transmurale della Donna e del Bambino dell'ASReM, ha sottolineato l'importanza strategica di potenziare la chirurgia mininvasiva per alzare lo standard del dipartimento.

Del resto, come aggiunto dal dott. Franco Doganiero, Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia del Cardarelli, “la specializzazione nella robotica del dott. Francescangeli, sarà una risorsa preziosa per tutti i medici della nostra struttura."

"Siamo orgogliosi di investire su professionisti di qualità – ha rimarcato la Direttrice Amministrativa dell’ASReM, Grazia Matarante - La robotica non solo garantisce cure migliori, ma permette modelli organizzativi nuovi e un risparmio reale sui costi della degenza post-operatoria grazie alla mininvasività.

"Con Francescangeli – ha concluso il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo - apriamo un nuovo capitolo per la ginecologia oncologica. Creiamo eccellenza limitando la mobilità passiva e diamo un impulso decisivo alla chirurgia robotica, implementando costantemente il numero degli interventi”

Un impegno che si concretizzerà già la prossima settimana, quando il dott. Francescangeli ha fissato i suoi primi interventi in Molise.

Oggi, invece, la presa di servizio ufficiale del dirigente medico al P.O. Cardarelli di Campobasso