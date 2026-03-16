Il 233Â° Corso Allievi Agenti ricorda i Caduti di via Fani e onora Giulio Rivera, molisano

Nella mattinata odierna, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "Giulio Rivera" di Campobasso, si Ã¨ svolto un momento di commemorazione dei Caduti della strage di via Fani a Roma, nella quale il 16 marzo 1978 persero la vita gli Agenti della scorta dell'Onorevole Aldo Moro.

La cerimonia ha avuto inizio con l'alzabandiera nel piazzale dell'Istituto ed Ã¨ proseguita con la deposizione di una corona di fiori, realizzata per l'occasione dagli Allievi del 233Â° Corso e benedetta dal Cappellano della Polizia di Stato, don Francesco Rinaldi. Alla commemorazione hanno presenziato il Questore della provincia di Campobasso Domenico FARINACCI ed il Direttore della Scuola Dante PANATTA, insieme al personale della Scuola e agli Allievi in formazione.

Il momento di raccoglimento Ã¨ stato anche occasione per ricordare in modo particolare la figura della Guardia di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, molisano, componente della scorta dell'Onorevole Aldo MORO, al quale Ã¨ intitolata la Scuola. Il sacrificio di Giulio RIVERA, all'epoca ventitreenne, caduto nel servire lo Stato e nel custodire i valori della democrazia e delle istituzioni, rappresenta ancora oggi un esempio e un punto di riferimento per le nuove generazioni di poliziotti.

Al ricordo suo e degli altri Caduti in via Fani, gli Allievi del 233Â° Corso hanno voluto rendere omaggio con la corona deposta durante la cerimonia, trasformando la memoria del loro sacrificio in impegno quotidiano. Un gesto simbolico ma profondamente significativo, che rinnova il legame tra la storia della Polizia di Stato e il percorso di formazione dei giovani Allievi, chiamati a raccogliere quell'ereditÃ di valori, dedizione e servizio al Paese.