Guglionesi ricorda Giulio Rivera a 48 anni dalla strage di via Fan

GUGLIONESI. A quarantotto anni dalla strage di via Fani, Guglionesi rinnova il proprio abbraccio alla memoria di Giulio Rivera, il giovane agente di Polizia originario del paese molisano caduto il 16 marzo 1978 nellâ€™agguato delle Brigate Rosse che costÃ² la vita ai cinque uomini della scorta di Aldo Moro.

Ogni anno questa data riporta la comunitÃ davanti a una ferita mai davvero rimarginata, trasformata col tempo in memoria condivisa, identitÃ civile e dovere morale verso le nuove generazioni. TermoliOnline, negli anni passati, ha piÃ¹ volte raccontato questo legame profondo tra Guglionesi e il suo giovane servitore dello Stato, ricordando come il nome di Giulio Rivera resti inciso nella coscienza collettiva del territorio.

Rivera era il piÃ¹ giovane tra gli uomini della scorta. Aveva poco piÃ¹ di ventâ€™anni, una vita davanti e un compito svolto con senso del dovere e fedeltÃ alle istituzioni. In via Fani, in una delle pagine piÃ¹ drammatiche della storia repubblicana, fu travolto insieme agli altri agenti da un attacco studiato con ferocia militare, mentre il presidente della Democrazia Cristiana veniva rapito.

Da allora, il suo sacrificio Ã¨ diventato per Guglionesi non solo il ricordo di un figlio strappato troppo presto alla sua terra, ma anche il simbolo di uno Stato servito fino allâ€™estremo. Quando si parla di Moro e di quella mattina del 1978, per i guglionesani il pensiero corre immediatamente a Giulio Rivera.

La commemorazione del quarantottesimo anniversario si inserisce in una tradizione di raccoglimento che unisce istituzioni, familiari, forze dellâ€™ordine e cittadini. Negli anni le celebrazioni hanno avuto il tono sobrio e intenso delle occasioni che non hanno bisogno di enfasi: la visita al cimitero, la deposizione di fiori, la presenza della comunitÃ , il richiamo ai valori del servizio, dellâ€™onore e della memoria.