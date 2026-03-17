UnitÃ  dâ€™Italia, Isernia celebra: protagonisti i giovani e i valori della Costituzione

Nella giornata odierna, in occasione della Â«Giornata dellâ€™UnitÃ Nazionale, della Costituzione, dellâ€™Inno e della BandieraÂ» â€“ istituita dalla Legge 23 novembre 2012, n. 222 â€“ il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, in collaborazione con lâ€™Ufficio Scolastico Regionale ed il Prof. Giuseppe Iglieri dellâ€™UniversitÃ degli Studi del Molise, ha promosso â€“ alla presenza del Sindaco del capoluogo pentro, del Presidente della Provincia e dei vertici provinciali delle Forze dellâ€™Ordine â€“ un momento celebrativo per i 165 anni dalla proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861, a Torino. Tale momento fondativo, ricordato insieme alla Costituzione, l'Inno e la Bandiera, rinnova l'impegno delle Istituzioni alla promozione dei valori civici e dei principi costituzionali che danno forma e sostanza alla nostra Repubblica.

Questâ€™ anno la giornata assume un ulteriore rilievo simbolico, in quanto coincide con l'80Â° anniversario del Tricolore repubblicano, adottato, in via provvisoria, con il Decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946, n. 1, e successivamente riconosciuto dall'articolo 12 della Costituzione, quale emblema ufficiale della Repubblica Italiana. Lâ€™evento organizzato dalla Prefettura, in coerenza con lâ€™impegno per la promozione della legalitÃ e della coesione sociale nella Provincia, ha visto la partecipazione di una delegazione di studenti che compiranno il diciottesimo anno di etÃ nellâ€™anno in corso, a cui Ã¨ stata consegnata una copia della Costituzione. Lâ€™iniziativa mira a sottolineare il valore strategico della sinergia tra istituzioni e cittadinanza, celebrando il passaggio dei ragazzi alla piena cittadinanza attiva e consapevole. "La consegna della Carta Costituzionale â€” ha dichiarato il Prefetto â€” rappresenta un pilastro fondamentale per rispondere alle istanze di sicurezza e democrazia della nostra comunitÃ . Ãˆ un invito ai giovani a farsi custodi dei valori di libertÃ e responsabilitÃ che sono alla base della nostra unitÃ nazionale".

Ad arricchire il valore culturale della giornata sono stati i contributi dei docenti presenti. il Prof. Giuseppe Lanese ha offerto un'accurata disamina sulla storia dell'Inno d'Italia, ricostruendo la genesi del Canto degli Italiani e il suo significato come simbolo di appartenenza e coesione nel corso dei decenni. Parallelamente, il Prof. Giuseppe Iglieri ha illustrato il complesso percorso storico dellâ€™unificazione dell'Italia, ripercorrendo le tappe che portarono alla proclamazione del 1861 a Torino, analizzando le sfide che hanno forgiato l'identitÃ nazionale. Tale momento celebrativo ribadisce la volontÃ della Prefettura di mantenere costante il dialogo con le nuove generazioni, rafforzando il senso di appartenenza allo Stato in tutto il territorio isernino. Nell'occasione, inoltre, il Palazzo del Governo sarÃ illuminato con i colori del Tricolore, quale segno di partecipazione istituzionale e di omaggio all'UnitÃ nazionale e alla Bandiera della Repubblica. Isernia, 17 marzo 2026