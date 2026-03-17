Zonalocale, passaggio di testimone dopo 14 anni: lâ€™augurio di Altomolise.net ai colleghi abruzzesi

Nel panorama dellâ€™informazione territoriale abruzzese si chiude un capitolo importante e se ne apre un altro, nel segno della continuitÃ . Dopo quasi quattordici anni, Renato De Ficis ha annunciato la cessione della testata Zonalocale, segnando la conclusione di un percorso lungo e significativo.

Dalle sue parole emerge con chiarezza il senso di unâ€™esperienza nata da una scommessa, costruita giorno dopo giorno attraverso il lavoro, la presenza sul territorio e il rapporto con i lettori. In un contesto giÃ allora complesso per la stampa locale, Zonalocale ha rappresentato â€” e rappresenta â€” un presidio di informazione indipendente, capace di raccontare cronaca, comunitÃ e storie spesso lontane dai riflettori dei grandi media. Un modo di fare giornalismo nel quale ci riconosciamo pienamente anche noi di Altomolise.net, perchÃ© fondato sulla stessa idea di prossimitÃ , ascolto del territorio e responsabilitÃ verso i lettori.

Il ringraziamento dellâ€™editore uscente Ã¨ ampio e coinvolge tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso: lettori, giornalisti, inserzionisti e collaboratori tecnici. Ãˆ un passaggio che sottolinea come una testata locale non sia solo un progetto editoriale, ma una realtÃ che vive grazie a una comunitÃ che la sostiene e la riconosce. La cessione, annunciata giÃ alla fine del 2024, si Ã¨ concretizzata con il passaggio a una nuova compagine composta da giornalisti che conoscono giÃ la realtÃ della testata: Anna Bontempo e Giacomo Del Borrello. Resta operativa la redazione che negli ultimi anni ha portato avanti il lavoro quotidiano, composta da Emanuele Fiore, Chiara Gallo e Danylo Spiriukhin.

Un passaggio di testimone che, nelle intenzioni dichiarate, garantisce continuitÃ e prospettiva futura a una realtÃ che ha saputo radicarsi nel territorio. Nella sua lettera emerge anche una riflessione piÃ¹ ampia sul presente e sul futuro dellâ€™informazione: in unâ€™epoca segnata da cambiamenti profondi, tra social media e disinformazione, il giornalismo locale continua ad avere un ruolo essenziale. Raccontare ciÃ² che accade nelle comunitÃ , dare voce alle persone e presidiare le notizie che altrimenti resterebbero invisibili resta una funzione insostituibile.

Il percorso di Zonalocale racconta cosa significa fare davvero informazione di prossimitÃ : esserci, ogni giorno, dentro le comunitÃ . Ãˆ un lavoro che conosciamo bene anche noi, fatto di equilibrio, responsabilitÃ e indipendenza. Proprio per questo sentiamo questo passaggio come qualcosa di vicino. Ai colleghi abruzzesi che raccolgono oggi il testimone va il nostro augurio sincero di buon lavoro, con la certezza che Zonalocale continuerÃ a essere una voce importante per il territorio.