Molise, cresce la povertÃ  tra gli anziani: pensioni sempre piÃ¹ centrali ma poco efficaci, secondo ISTAT e UIL

Campobasso, 18 marzo 2026 â€” Le pensioni restano il principale strumento di redistribuzione del reddito in Italia, ma le misure introdotte con l'ultima Legge di Bilancio hanno un impatto troppo limitato sulle disuguaglianze e non rafforzano il sostegno ai redditi piÃ¹ bassi. Ãˆ quanto emerge dal report Istat "La redistribuzione del reddito in Italia â€“ Anno 2025", analizzato dal Servizio Studi della UIL nazionale.

Il sistema pubblico, attraverso pensioni, trasferimenti e prelievo fiscale, svolge ancora una funzione redistributiva rilevante, con un effetto piÃ¹ marcato proprio nel Mezzogiorno. Eppure le misure introdotte nel 2025 contribuiscono in modo del tutto marginale a ridurre le disuguaglianze: il loro impatto aggiuntivo Ã¨ quasi irrilevante rispetto agli squilibri esistenti, a conferma di una manovra frammentata e incapace di incidere in profonditÃ sulla distribuzione dei redditi.

Una criticitÃ che, secondo UIL e UIL Pensionati Molise, assume contorni ancora piÃ¹ preoccupanti in una regione strutturalmente fragile. In Molise, secondo i dati ISTAT 2025, il rischio di povertÃ o esclusione sociale Ã¨ salito dal 24,8% del 2023 al 27,5% del 2024, coinvolgendo circa 80.000 persone, mentre l'indice di vecchiaia raggiunge 253,3 anziani ogni 100 giovani, il che rende la regione tra le piÃ¹ anziane d'Italia. Oltre un quarto della popolazione ha piÃ¹ di 65 anni e molti pensionati vivono con redditi che non garantiscono una vita dignitosa.

A livello nazionale, il rischio di povertÃ o esclusione sociale raggiunge il 33,1% tra chi dipende principalmente da pensioni e trasferimenti pubblici, e per gli anziani over 65 che vivono soli la percentuale Ã¨ salita al 29,5% nel 2024, dal 27,2% del 2023. In Molise questo dato si traduce in una condizione di disagio diffuso e crescente: molti pensionati vivono con meno di 1.000 euro al mese e sono sempre piÃ¹ spesso costretti a ricorrere al credito per far fronte a spese essenziali come cure sanitarie, farmaci e bollette.

"La redistribuzione continua a poggiare sulle pensioni, ma manca una strategia capace di incidere davvero sulle disuguaglianze", afferma il Segretario della UIL Molise Gianni Ricci. "Le misure del 2025 sono frammentate e poco efficaci: distribuiscono risorse su platee ampie senza modificare in modo significativo la condizione economica di chi Ã¨ piÃ¹ in difficoltÃ e per una parte delle famiglie producono addirittura un peggioramento rispetto al sistema precedente."

Sulla stessa linea la Segretaria della UIL Pensionati Molise Tecla Boccardo: "Nel nostro territorio le pensioni rappresentano spesso l'unica fonte di reddito, e il potere d'acquisto degli anziani Ã¨ sempre piÃ¹ sotto pressione. I pensionati molisani non chiedono prestiti per svago, ma per sopravvivere. Questo Ã¨ inaccettabile."

"La prioritÃ â€” concludono Ricci e Boccardo â€” Ã¨ correggere l'impostazione attuale, orientando in modo piÃ¹ deciso le politiche redistributive verso i redditi medio-bassi e introducendo una misura universale di contrasto alla povertÃ capace di rispondere anche alle specificitÃ territoriali, a partire da quelle molisane. In questo quadro, UIL e UIL Pensionati Molise rivolgono un appello diretto alla Regione Molise e agli enti competenti affinchÃ© non restino in attesa delle decisioni nazionali, ma si attivino con urgenza per introdurre misure concrete di sostegno al reddito dei pensionati, potenziare i servizi sociali territoriali e garantire una rete di protezione adeguata alle fasce piÃ¹ fragili. Gli anziani molisani hanno lavorato una vita intera per questo territorio: meritano sicurezza, non precarietÃ ."