La Molisana Termoli Pallavolo conquista il titolo regionale U18

La Molisana Termoli Pallavolo ha conquistato il titolo regionale under 18. Nellâ€™ultima giornata le termolesi hanno superato lâ€™Ambulatorio Veterinario Cb, chiudendo al primo posto e confermandosi tra le squadre piÃ¹ forti del Molise.

La stagione delle giallorosse Ã¨ stata quasi perfetta: lâ€™unica sconfitta Ã¨ arrivata allâ€™andata contro Campobasso, mentre il resto del campionato Ã¨ stato dominato con autoritÃ , grazie a un gruppo solido, una crescita tecnica costante e uno spirito di squadra evidente. Nellâ€™atto conclusivo, disputato al PalaIrino, le termolesi hanno mostrato ancora determinazione e qualitÃ , imponendosi con un netto 3-1 al termine di una gara intensa e combattuta. Il successo rappresenta il riconoscimento del lavoro quotidiano e della dedizione di atlete, staff e societÃ .

Il titolo regionale non Ã¨ solo un traguardo, ma anche una base per il futuro: talento, determinazione e mentalitÃ vincente saranno fondamentali per affrontare nuove sfide. Una vittoria che riempie di orgoglio lâ€™intera comunitÃ e celebra il lavoro di una squadra capace di trasformare ogni difficoltÃ in forza. Termoli festeggia le sue campionesse.