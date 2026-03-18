Vasto, borse di studio per ISEE fino a 10mila euro: domande entro il 15 aprile

La Regione Abruzzo ha approvato gli indirizzi operativi per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio del Ministero dellâ€™Istruzione e del Merito per lâ€™anno scolastico 2025/2026. I requisiti prevedono la residenza nel Comune di Vasto; lâ€™appartenenza a un nucleo familiare con Isee 2026 (riferito ai redditi 2024) da zero a 10 mila euro; lâ€™iscrizione nellâ€™anno scolastico 2025/2026 e frequenza, alla data di presentazione della domanda, ad un istituto della Scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Non Ã¨ richiesto alcun requisito di merito scolastico e l'importo unitario delle borse di studio nella Regione Abruzzo Ã¨ pari a 150 euro.

Le domande potranno essere presentate fino al 15 aprile 2026 attraverso la piattaforma presente sul sito Istituzionale del Comune di Vasto: https://www.comune.vasto.ch.it/it.

I passaggi da seguire sono: Servizi Online - Pratiche â€“ Apertura Pratiche â€“ Servizi Scolastici â€“ Domanda Borse di Studio. Per attivare la procedura sarÃ necessario essere in possesso di SPID o CIE (Carta dâ€™identitÃ elettronica).

Â«Invitiamo â€“ dichiarano il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessora alle Politiche giovanili e allâ€™Istruzione Paola Cianci â€“ coloro che rispettano i requisiti menzionati a presentare domanda per le borse di studio. Crediamo fermamente che il diritto allo studio debba essere garantito a tutte e tutti. Rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita personale e per lo sviluppo della nostra comunitÃ . Le risorse della Regione sicuramente non sono sufficienti per risolvere i problemi che le famiglie vivono nel quotidiano. Sarebbe cosa giusta cercare di investire maggiormente sullâ€™istruzione. Nessuno deve rinunciare a proseguire gli studi per difficoltÃ economiche. Ad ogni modo, Ã¨ utile partecipare a questa misura con l'auspicio che i fondi previsti aumentino nel tempoÂ».