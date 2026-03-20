Rottamazioni locali e regionali: in Molise i cittadini restano esclusi

In Italia le rottamazioni fiscali permettono di regolarizzare debiti arretrati pagando solo il tributo principale, con riduzioni di interessi e sanzioni. La legge di Bilancio 2026 ha confermato la Rottamazione Quinquies per i debiti verso lo Stato e ha lasciato la possibilitÃ a Regioni e Comuni di adottare analoghi strumenti per tributi locali come IMU, TARI, multe e bollo auto.

In Molise, perÃ², la misura resta sostanzialmente inesistente. La Regione non ha previsto alcuna rottamazione per il bollo auto, e i Comuni non hanno adottato atti operativi per IMU, TARI o multe. Di conseguenza, i cittadini con debiti arretrati devono pagare lâ€™intero importo, con sanzioni e interessi, senza alcuna possibilitÃ di agevolazione.

Da un lato, le rottamazioni rappresentano uno strumento utile: consentono agli enti di recuperare risorse difficili da riscuotere e ai contribuenti in difficoltÃ di sanare le proprie posizioni senza accumulare ulteriori oneri. Dallâ€™altro, chi ha sempre pagato regolarmente percepisce la misura come ingiusta, e la discrezionalitÃ degli enti genera disparitÃ territoriali. In Molise, la mancanza di provvedimenti concreti accentua questa disuguaglianza: cittadini con debiti simili pagano cifre diverse a seconda del Comune di residenza.

La rottamazione resta dunque una doppia faccia della medaglia: utile per il recupero fiscale, ma incapace di garantire equitÃ quando gli enti locali non agiscono. Fino a quando Regione e Comuni molisani non adotteranno atti operativi, chi ha debiti locali continuerÃ a pagare integralmente, con tutte le conseguenze economiche del caso.