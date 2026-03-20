Nevicata primaverile a Capracotta: riaprono le piste di fondo a Prato Gentile



Dopo un inverno segnato da scarse precipitazioni nevose, la montagna torna finalmente a vestirsi di bianco. La recente nevicata ha restituito a Capracotta il suo volto più autentico, regalando paesaggi incantati e nuove opportunità per gli appassionati di sport invernali.

Grazie alle condizioni favorevoli, è stato possibile preparare l’anello di monte e la pista turistica del Centro Federale per lo Sci di Fondo di Prato Gentile, uno dei punti di riferimento per lo sci di fondo nel Centro-Sud Italia. Gli amanti di questa disciplina possono così tornare a vivere l’emozione di scivolare sulla neve, immersi in uno scenario naturale di straordinaria bellezza.

Ma la neve non è solo sinonimo di turismo e sport: rappresenta anche una risorsa fondamentale per il territorio. Lo scioglimento del manto nevoso contribuisce infatti ad alimentare le sorgenti e a ricostituire le riserve idriche, confermando ancora una volta il ruolo essenziale della montagna come vera e propria “fabbrica dell’acqua”.

Questa nevicata primaverile diventa quindi un simbolo di rinascita e speranza, capace di coniugare natura, economia locale e sostenibilità. Capracotta è pronta ad accogliere visitatori e appassionati, offrendo loro l’occasione di riscoprire il fascino autentico della montagna e di vivere un’esperienza unica, tra silenzi ovattati e panorami mozzafiato.

L’invito è aperto: lasciarsi sorprendere dalla bellezza della neve fuori stagione e riscoprire il piacere di un contatto genuino con la natura.