Nautica italiana, alleanza per la legalitÃ : firmato il protocollo tra Confindustria Nautica e Guardia di Finanza

Oggi, 20 marzo 2026, presso la Sede del Comando Generale della Guardia di finanza, il Presidente di Confindustria Nautica, Dott. Piero Formenti e il Capo di Stato Maggiore del Corpo, Generale di Divisione Giuseppe Arbore, hanno sottoscritto un memorandum tecnico-operativo. Lâ€™accordo istituisce un quadro stabile di collaborazione per la tutela e la promozione del settore nautico nazionale. La Guardia di finanza porta in dote il presidio economico-finanziario del mare: contrasto ai traffici illeciti, controlli sulla filiera, protezione del made in Italy e della concorrenza leale. Confindustria Nautica rappresenta cantieri, accessoristi e service che fanno della nautica italiana un marchio riconosciuto nel mondo. Insieme, le due parti vogliono tradurre questa complementaritÃ in azioni concrete: piÃ¹ legalitÃ per le imprese corrette, piÃ¹ fiducia per gli acquirenti, piÃ¹ attrattivitÃ per gli investitori, piÃ¹ sicurezza per i diportisti. Lâ€™intesa prevede: attivitÃ di informazione e prevenzione, quali lo sviluppo di progetti interdisciplinari, guide di settore e campagne mirate a imprese e consumatori; lâ€™organizzazione e la partecipazione a saloni, convegni e workshop per diffondere standard di trasparenza e best practice; interventi congiunti in istituti tecnici, ITS e universitÃ per promuovere la cultura della legalitÃ e lâ€™orientamento professionale nella blue economy. Â«Mettiamo a sistema esperienza operativa e conoscenza della filiera â€“ ha dichiarato il Gen. Arbore â€“. Dove câ€™Ã¨ legalitÃ , crescono innovazione e occupazioneÂ». Â«Questo protocollo dÃ alle nostre aziende un interlocutore stabile e competente â€“ ha aggiunto il Dott. Formenti â€“. Ãˆ un moltiplicatore di fiducia per lâ€™utenza e la collettivitÃ della nauticaÂ». Le parti, attraverso un tavolo tecnico, si impegnano a monitorare le attivitÃ con incontri semestrali e indicatori condivisi (segnalazioni di anomalie di mercato e fenomeni di illiceitÃ , iniziative formative, eventi promozionali di settore), rendicontando pubblicamente i progressi. Il comparto nautico italiano vale ricerca, design e occupazione specializzata: con questa firma, le istituzioni e lâ€™industria scelgono di navigare nella stessa direzione.