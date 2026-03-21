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Vinchiaturo, scontro tra due auto sulla SS87: tre feriti

AttualitÃ 
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Ãˆ di due auto coinvolte il bilancio dellâ€™incidente avvenuto questa mattina lungo la statale 87, a Vinchiaturo, poco dopo le 8.

Sul posto Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso, che ha provveduto alla messa in sicurezza dellâ€™area e dei veicoli. Durante le operazioni, il tratto di strada Ã¨ stato temporaneamente chiuso al traffico.

Tre le persone rimaste ferite nellâ€™impatto, tutte occupanti delle vetture, assistite dal personale del 118. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Bojano per i rilievi del caso.

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