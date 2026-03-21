Guardia di Finanza 2025: 1.351 indagini e oltre 3,3 miliardi di euro sequestrati contro la criminalitÃ  organizzata

I numeri sono importanti: nella lotta al crimine organizzato, la Guardia di finanza nel 2025 ha condotto 1.351 indagini, con 7.442 soggetti coinvolti tra persone fisiche (5.568) e giuridiche (1.874). Per un efficace contrasto alle associazioni criminali di tipo mafioso, imprescindibile Ã¨ lâ€™aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate attraverso la commissione di reati. Azione, questa, resa sempre piÃ¹ complessa dallâ€™interposizione di soggetti terzi, apparentemente estranei allâ€™associazione, ai quali vengono intestati fittiziamente beni e disponibilitÃ finanziarie. Nel 2025 il Corpo, attraverso mirate indagini patrimoniali e finanziarie e attivitÃ investigative, ha proposto allâ€™AutoritÃ Giudiziaria sequestri (in forma diretta, per equivalente e per sproporzione) per oltre 3,3 miliardi di euro.

Pari a circa 1 miliardo e 600 milioni Ã¨, invece, il valore dei beni e delle disponibilitÃ liquide complessivamente sequestrati e/o confiscati nellâ€™anno. Ma lâ€™azione della Guardia di finanza nello specifico settore non si concretizza solo in attivitÃ repressive, realizzate attraverso indagini di polizia giudiziaria. Fondamentale Ã¨, infatti, lâ€™impegno del Corpo volto a prevenire lâ€™infiltrazione criminale nel tessuto economico sano, a tutela degli imprenditori onesti e dellâ€™economia italiana. In questo specifico ambito, circa 66 mila sono state le attivitÃ amministrative sia di accesso ai cantieri, sia funzionali al rilascio di documentazione antimafia. Pari a 29,6 milioni di euro Ã¨ il valore complessivo dei compendi aziendali sottoposti alle misure di prevenzione di amministrazione o controllo giudiziario ex artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 159/2001. Importanti anche i risultati nella lotta al narcotraffico: sono, infatti, oltre 33 le tonnellate di droga sequestrate dalla Guardia di finanza nel 2025 (principalmente cocaina, hashish e marijuana), con oltre 800 persone denunciate.

Lâ€™impegno del Corpo in questo specifico settore non si Ã¨ limitato, tuttavia, al sequestro di sostanze stupefacenti: lâ€™obiettivo Ã¨ disarticolare le organizzazioni criminali, privandole dei profitti derivanti dai traffici illeciti. Nel 2025 sono stati sequestrati ai narcotrafficanti beni e disponibilitÃ finanziarie per 8 milioni di euro ed eseguite confische per oltre 3,5 milioni di euro. Referente: Ufficio Stampa; Contatti: 06442235821 Tra i risultati di maggior rilievo conseguiti dal Corpo nel 2025 nel contrasto alla criminalitÃ organizzata, ricordiamo:

REGGIO CALABRIA: confiscati beni e liquiditÃ per 140 milioni di euro a 5 imprenditori reggini, collusi con la â€˜ndrangheta, che avevano permesso a tale organizzazione criminale di riciclare i propri proventi illeciti mediante le loro aziende, attraverso un complesso sistema di frode fiscale nel settore dei prodotti petroliferi

. 1. CATANIA: eseguita misura di prevenzione del valore di oltre 40 milioni di euro nei confronti di un soggetto, contiguo ai clan SANTAPAOLA-ERCOLANO e CAPPELLO-BONACCORSI, che aveva ideato e fornito lâ€™apparato tecnico ed informatico necessario per la realizzazione di un sistema gestionale per le scommesse on line, creando le condizioni per lâ€™ingresso dei clan nel settore del gaming on line, anche mediante lâ€™acquisizione delle licenze ed autorizzazioni necessarie. Complessivamente, sono stati sottoposti a sequestro di prevenzione 89 immobili e 20 attivitÃ commerciali, di cui 8 estere.

2. BRESCIA: arrestate 24 persone facenti parte di unâ€™organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale. Il gruppo criminale importava in Europa la sostanza stupefacente, prevalentemente cocaina, direttamente dal Sud America mediante navi commerciali che arrivavano nei principali porti dellâ€™Unione. Da qui la droga arrivava in Italia occultata su camion adibiti al trasporto commerciale su gomma. Oltre alle misure cautelari, le complesse attivitÃ dâ€™indagine hanno condotto al sequestro di beni e liquiditÃ per circa 3 milioni di euro.

3. TRIESTE: sequestro preventivo per 92 milioni di euro nei confronti di una organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti. Lâ€™associazione a delinquere, mediante un complesso sistema di frode fiscale ed ambientale, ha garantito lâ€™approvvigionamento ad alcune aziende di smaltimento rifiuti di materiale di scarto di provenienza illecita. 11 le persone fisiche coinvolte e 6 le societÃ di capitali.