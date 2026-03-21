Termoli, conducente accosta sulla SS709 e si mette in salvo: poi l’auto prende fuoco

Poco prima delle 13:30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso, con il supporto di una squadra del distaccamento di Termoli, è intervenuta sulla strada statale 709 nel territorio di Termoli per un incendio di un’autovettura.

Secondo quanto riferito, la conducente, mentre percorreva un tratto in galleria, ha riscontrato una perdita di potenza del veicolo accompagnata dall’accensione della spia di avaria motore. Una volta uscita dalla galleria, ha notato del fumo provenire dal vano motore, accostando immediatamente il mezzo e scendendo per allontanarsi. Poco dopo, l’autovettura ha preso fuoco.

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio utilizzando un naspo ad alta pressione. A causa dei fumi sviluppati, gli operatori hanno lavorato indossando autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie. La viabilità è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.