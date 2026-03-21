Capracotta, eletto il nuovo sindaco dei ragazzi.Paglione: “Un esempio concreto di cittadinanza attiva”

A Capracotta si è vissuto oggi un momento significativo all’insegna della partecipazione e della crescita civica. Si è infatti riunito il Consiglio comunale dei ragazzi per eleggere il nuovo sindaco: Samuel Fiadino, che guiderà le ragazze e i ragazzi della comunità per il prossimo anno, affiancato dal vicesindaco Niccolò Paglione. Entrambi frequentano la scuola secondaria del plesso scolastico locale.

L’iniziativa rappresenta un’importante conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel coinvolgere le nuove generazioni nella vita sociale e istituzionale del paese, promuovendo valori fondamentali come il senso di responsabilità, l’appartenenza e la cittadinanza attiva.

La consegna della mini fascia tricolore ha assunto un forte valore simbolico: un invito concreto per i giovani eletti a mettersi in gioco e contribuire al bene della comunità. L’Amministrazione ha espresso piena disponibilità ad ascoltare le idee dei ragazzi e a collaborare con loro per trasformarle in progetti concreti.

Il sindaco Candido Paglione ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Crediamo fortemente nel coinvolgimento dei più giovani. Esperienze come questa aiutano a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di guardare al futuro con impegno e partecipazione. Siamo pronti ad ascoltare le loro proposte e a sostenerli nel loro percorso”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, e a tutte le insegnanti per il prezioso supporto e per aver creduto in questo percorso educativo, fondamentale per la crescita dei ragazzi che rappresentano il futuro della comunità.