Campobasso, manifestazione del Comitato per il NO: “Risultato straordinario per la democrazia”

Si è svolta oggi in piazza a Campobasso una partecipata iniziativa promossa dal Comitato per il NO, insieme a partiti e movimenti che hanno sostenuto la stessa posiz ione.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti delle diverse realtà politiche e civiche hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento agli elettori, sottolineando come il voto sia stato interpretato come un momento significativo di partecipazione democratica.

Secondo quanto emerso dagli interventi, il risultato ottenuto viene considerato “straordinario per la democrazia”, evidenziando il coinvolgimento e la risposta attiva dei cittadini.

La manifestazione si è svolta in un clima di confronto e condivisione, con interventi e testimonianze che hanno ribadito l’importanza del voto come strumento fondamentale di espressione popolare.