Roma – La nuova truffa del “finto dentista” corre su WhatsApp

A Roma scatta un nuovo allarme truffe: dopo i raggiri del finto carabiniere e della ballerina, negli ultimi giorni si sta diffondendo una variante ancora più subdola, quella del cosiddetto “finto dentista”.
Secondo quanto riportato da Tgcom24, numerosi utenti stanno ricevendo su WhatsApp messaggi apparentemente innocui ma studiati nei minimi dettagli: richieste di denaro con la scusa di dover pagare cure odontoiatriche urgenti.
A differenza delle truffe tradizionali, basate su emergenze drammatiche o incidenti, questa nuova strategia punta sulla normalità. Frasi come “Puoi prestarmi dei soldi? Devo pagare il dentista” risultano credibili proprio perché legate a spese comuni, come una carie o un apparecchio.
Non è un caso che diversi studi dentistici italiani abbiano già lanciato l’allarme: i truffatori utilizzano nomi di cliniche reali senza alcun collegamento effettivo, aumentando così la fiducia delle vittime.
Come funziona il raggiro
Il meccanismo è ormai consolidato:
- Gli hacker violano l’account WhatsApp di una persona
- Inviano messaggi a tutti i contatti in rubrica
- Chiedono una somma di denaro (spesso intorno ai 1.000–1.500 euro)
- Giustificano la richiesta con problemi temporanei alla carta
- Promettono una restituzione rapida, anche nel giro di poche ore
La familiarità del mittente – spesso un amico o un familiare – è l’elemento chiave che abbassa le difese.
Come difendersi
Gli esperti consigliano alcune precauzioni fondamentali:
- Verificare sempre la richiesta con una telefonata diretta
- Diffidare da urgenze economiche improvvise via chat
- Non inviare denaro senza conferme certe
- Attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp
La truffa del “finto dentista” dimostra ancora una volta come i criminali digitali si adattino rapidamente, sfruttando situazioni quotidiane per rendere i loro tentativi sempre più credibili. Restare vigili è l’unico vero antidoto.