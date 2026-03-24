Baranello, albero cade sulla strada

Intervento dei Vigili del Fuoco di Campobasso nel pomeriggio di oggi in contrada San Nicola, a Baranello, dove un grosso albero è caduto sulla sede stradale, raggiungendo anche la recinzione di un’abitazione e alcuni cavi elettrici.



Il personale intervenuto ha provveduto al taglio della pianta, liberando la carreggiata e consentendo la ripresa della circolazione. L’area è stata messa in sicurezza in attesa dell’arrivo dei tecnici Enel. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri per la gestione della viabilità.