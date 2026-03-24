Nuovo nome al Campobasso Summer Festival: Kid Yugi in concerto il 31 luglio

Il Campobasso Summer Festival 2026 amplia il suo programma con nuovi appuntamenti pensati per abbracciare tutte le generazioni, confermandosi come uno degli eventi di riferimento dell’estate molisana. La novità dell’ultimo minuto è l’arrivo del concerto di Kid Yugi, uno degli artisti più seguiti e amati dal pubblico dei giovanissimi. Il suo live rappresenta un importante tassello nella costruzione di un cartellone sempre più vario e contemporaneo, capace di parlare anche alle nuove generazioni. L’appuntamento è fissato per il 31 luglio nell’ area eventi di Selva Piana. I biglietti per l’evento saranno disponibili dalle 14 di domani, mercoledì 25 marzo, su Ticketone e Ciaotickets e nei punti vendita abituali.

Il rapper Francesco Stasi, alias Kid Yugi, è originario di Taranto, classe 2001. Attivo sulla scena musicale dal 2019, è nel 2022 che arriva sulla bocca di tutti con il suo primo singolo ufficiale “Grammelot” seguito da “Sturm und Drang”. Pubblica il suo primo album ufficiale nel novembre del 2022. Si intitola “The Globe” e in 12 brani segna un esordio da rookie dell’anno, con una tracklist piena di featuring che includono i nomi di Kira, Sosa Priority, Artie 5ive, e Tony Boy. Nel mese di maggio del 2023, pubblica l’ep “Quarto di Bue” che contiene 6 brani interamente prodotti da Night Skinny con le collaborazioni di Gué, Artie 5ive, Tony Boy e Digital Astro. Esce inoltre il pezzo “Massafghanistan” che sarà poi aggiunto in versione digitale all’Ep. Il nome di Kid Yugi appare in collaborazioni varie nell’arco di tutto l’anno, all’interno dei progetti di Tedua, Tony Boy, Artie 5ive, Rkomi e Irama, Nitro, Don Joe, Kira e 18k.

Il 1° marzo 2024, Kid Yugi ha pubblicato il suo secondo album in studio, "I Nomi del Diavolo", che ha raggiunto il Doppio Platino in pochi mesi. Il progetto esplora il concetto di male attraverso diverse prospettive, ispirandosi a opere letterarie come “Il signore delle mosche” di William Golding e includendo collaborazioni di rilievo con artisti come Sfera Ebbasta, Geolier, e Tedua.

Dato il successo ottenuto, il rapper ha poi annunciato la versione deluxe dell’album, "Tutti i Nomi del Diavolo", uscita il 1° novembre 2024. Questa nuova edizione presenta 7 tracce inedite, inclusi brani che aggiungono nuove sfumature e collaborazioni, offrendo ai fan una prospettiva ancora più completa del concept originale.

All’inizio di quest’anno è invece uscito il suo ultimo album “Anche gli eroi muoiono”, che ha debuttato direttamente allaprima posizione della classifica FIMI/NIQ e ha ottenuto la certificazione Platino in soli 7 giorni . Con oltre 67.000 copie vendute nella prima settimana, il disco diventa l’album più venduto al debutto nell’epoca dello streaming degli ultimi 12 anni, stabilendo un record assoluto nel panorama musicale italiano.

“Anche gli eroi muoiono” rappresenta un successo senza precedenti sia in termini di vendite che di accoglienza critica, mettendo d’accordo pubblico e stampa specializzata. Numerose testate nazionali hanno celebrato il progetto come uno dei lavori più ambiziosi e ispirati del rap italiano contemporaneo.