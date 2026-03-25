Termoli, autocarro della nettezza urbana sprofonda durante una manovra

Oggi, mercoledÃ¬ 25 marzo, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli Ã¨ intervenuta nel comune di Termoli per il recupero di un autocarro.
Un compattatore della nettezza urbana, durante una manovra, Ã¨ rimasto incastrato con lâ€™asse posteriore a causa del cedimento del terreno. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lâ€™area. Lâ€™intervento Ã¨ ancora in corso, in attesa dellâ€™arrivo di unâ€™autogru necessaria al recupero del mezzo. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto Ã¨ presente anche la Polizia per gli adempimenti di competenza.