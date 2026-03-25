Fiera dellâ€™Annunziata: una tradizione di primavera tra memoria e cambiamento ad Agnone

La Fiera dellâ€™Annunziata ad Agnone Ã¨ uno storico appuntamento primaverile che si svolge tradizionalmente nel centro storico del borgo, in particolare nellâ€™area legata alla chiesa dell'Annunziata.

Lâ€™evento si tiene solitamente in prossimitÃ del 25 marzo, giorno della festa dellâ€™Annunciazione, e rappresenta da secoli un momento importante per la vita sociale ed economica dellâ€™alto Molise.

In passato, la fiera era unâ€™occasione molto sentita e partecipata: le strade si riempivano di abitanti del paese, delle contrade agnonesi e dei centri limitrofi. Le bancarelle erano numerose e variegate, con venditori ambulanti, prodotti tipici locali e mercanzie di ogni tipo, creando unâ€™atmosfera vivace e festosa che coinvolgeva tutta la comunitÃ .

Oggi, pur mantenendo il suo valore storico e simbolico, la fiera appare ridimensionata rispetto al passato: si registra una minore affluenza di pubblico e un numero piÃ¹ contenuto di bancarelle. Rimane comunque un appuntamento che richiama la memoria delle tradizioni locali e testimonia lâ€™identitÃ culturale di Agnone.