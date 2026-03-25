A Venafro studenti e Carabinieri Forestali piantano “alberi per il futuro”

Isernia, 25 marzo 2026. Questa mattina, in un clima di forte partecipazione e senso civico, gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro hanno incontrato i Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Isernia per mettere a dimora nuovi “alberi per il futuro”. L’evento rappresenta un segno tangibile di collaborazione tra Istituzioni, un vero e proprio "patto generazionale" finalizzato alla cura dell’ambiente ed alla promozione della cultura della legalità. Il Progetto Nazionale di educazione ambientale “Un Albero per il Futuro” torna dunque a far tappa a Venafro. L’iniziativa, promossa dall’Arma dei Carabinieri, mira a creare un "bosco diffuso" in tutta Italia, coinvolgendo i giovani nella tutela della biodiversità. In questa occasione, il progetto affonda le sue radici in un istituto che rappresenta un simbolo d'eccellenza per il territorio e un luogo di grande interesse per l’Arma. La piantumazione odierna non è solo un gesto ecologico, ma la naturale prosecuzione di un percorso formativo che lega l'Arma, la scuola e la città di Venafro. Gli alberi messi a dimora cresceranno insieme agli studenti, testimoniando l'impegno quotidiano delle Istituzioni nel proteggere il territorio e nel formare cittadini consapevoli e responsabili