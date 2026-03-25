Sindacati: trasporto pubblico â€“ doppio lotto, scelta sbagliata, serve il lotto unico

Le Segreterie Regionali molisane esprimono forte perplessitÃ rispetto alla scelta della regione Molise di suddividere in due lotti la gara per lâ€™affidamento del Trasporto Pubblico Locale extraurbano. Il bacino molisano conta meno di 350.000 abitanti (minimo di legge per il bacino) ed una rete complessiva pari a 12,2 milioni di km annui. In un territorio piccolo, fragile, con domanda debole e dispersa, la suddivisione in due lotti da circa 6 milioni di km ciascuno non appare giustificata nÃ© sul piano economico nÃ© su quello industriale

. PerchÃ© il doppio lotto Ã¨ una scelta criticabile? ïƒ¼

Aumenta i costi Due lotti significano doppia struttura dirigenziale, doppia organizzazione tecnica, doppia gestione amministrativa, minore ottimizzazione dei turni e delle risorse. ïƒ¼

Riduce le economie di scala

Un lotto unico consente compensazioni interne tra linee forti e linee deboli, ottimizzazione del personale e miglior utilizzo del parco mezzi.

Non Ã¨ imposto dallâ€™AutoritÃ di Regolazione dei Trasporti Lâ€™ART non determina il numero dei lotti: la scelta Ã¨ discrezionale e deve essere motivata dallâ€™Ente affidante. ïƒ¼

Va in controtendenza rispetto al mercato nazionale Le gare piÃ¹ recenti in Italia hanno privilegiato bacini unici anche di dimensioni molto superiori. Il Molise, con 12 milioni di km, Ã¨ naturalmente un bacino unico.

Rischia di generare inefficienza strutturale In caso di riduzione delle risorse o di riorganizzazione del servizio, due lotti irrigidiscono il sistema e rendono piÃ¹ complessa ogni modifica futura. Un bacino piccolo non va frammentato Il parco mezzi Ã¨ in larga parte di proprietÃ pubblica e sono in arrivo 120 autobus nuovi finanziati con fondi pubblici.

Non vi Ã¨ quindi alcuna necessitÃ di frammentazione per stimolare investimenti privati.

2 Il lotto unico rappresenta la soluzione:

piÃ¹ efficiente

PiÃ¹ economica

piÃ¹ stabile

piÃ¹ coerente con la struttura del territorio

FAISA-CISAL FILT-CGIL -FIT-CISL- UGLAUTOFERRO