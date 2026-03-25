Vasto Marina, terminati i lavori al pontile: consolidati i piloni portanti

Il pontile di Vasto Marina torna pienamente fruibile dopo i lavori di consolidamento dei piloni portanti, un intervento atteso e necessario che l’amministrazione comunale ha voluto portare avanti per garantire sicurezza, tutela della struttura e valorizzazione di uno dei simboli più amati del litorale vastese.

I lavori hanno riguardato in particolare il rafforzamento dei piloni e le operazioni di manutenzione delle parti più esposte all’azione del mare e degli agenti atmosferici. Un intervento tecnico che consente oggi di restituire alla città un’infrastruttura più solida e sicura.

«Manteniamo un impegno importante nei confronti della nostra comunità – dichiara il sindaco Francesco Menna –. Il pontile di Vasto Marina non è soltanto una struttura sul mare, ma un luogo identitario, un punto di incontro e uno dei simboli più riconoscibili della nostra costa. Con questo intervento dimostriamo come l’attenzione alla manutenzione e alla sicurezza delle opere pubbliche sia una priorità della nostra amministrazione».

Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza di programmare interventi di manutenzione costanti: «Investire sulla cura delle infrastrutture significa tutelare il patrimonio pubblico e garantire qualità urbana e turistica».

«Si è trattato di un intervento tecnico mirato al consolidamento dei piloni portanti, elementi fondamentali per la stabilità della struttura. Abbiamo lavorato – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante - per intervenire in modo efficace e duraturo, restituendo il pontile alla città in piena sicurezza. La manutenzione del patrimonio pubblico è una responsabilità che questa amministrazione sta affrontando con programmazione e attenzione. La riconsegna del pontile, prima dell’estate, rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione comunale nel prendersi cura degli spazi pubblici e nel valorizzare il lungomare di Vasto Marina, uno dei luoghi più apprezzati e frequentati dai cittadini e turisti».