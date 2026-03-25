Crollo in un bar nel centro di Termoli: un uomo tratto in salvo dalle macerie

Nella mattinata di oggi, un crollo ha interessato parte del solaio di un bar nel centro di Termoli. Un uomo Ã¨ rimasto coinvolto ed Ã¨ stato messo in salvo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno escluso la presenza di altre persone sotto le macerie. Lâ€™intervento si Ã¨ concluso con le operazioni di messa in sicurezza della struttura. Lâ€™immobile Ã¨ attualmente sottoposto a sequestro urgente, disposto dallâ€™ufficio di polizia giudiziaria del Comando dei Vigili del Fuoco per motivi di indagine.