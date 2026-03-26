Forte vento in Molise: circa venti interventi dei Vigili del Fuoco nella provincia di Campobasso.

Proseguono gli interventi, iniziati nella notte, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso a causa del forte vento che sta interessando lâ€™intero territorio provinciale, con particolare intensitÃ nel capoluogo.

Alle ore 11 sono circa una ventina gli interventi effettuati dalle diverse squadre operative dislocate su tutto il territorio provinciale. Le principali operazioni hanno riguardato la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, alberi abbattuti su recinzioni di abitazioni e la messa in sicurezza di elementi pericolanti staccatisi da edifici.



Tra gli interventi piÃ¹ rilevanti si segnala la messa in sicurezza di una copertura divelta dal vento in via Luigi Sturzo, nel comune di Campobasso. Le attivitÃ sono tuttora in corso al fine di garantire la sicurezza della popolazione e il ripristino delle normali condizioni di viabilitÃ .