Agnone, il Comune spende 7.015 euro per 50 “Medaglie delle Arti” da assegnare ad associazioni, cittadini ed enti

Il Comune di Agnone punta sulla promozione culturale e istituzionale attraverso nuovi riconoscimenti simbolici. L’amministrazione comunale ha infatti deliberato l’acquisto di 50 medaglie di rappresentanza, denominate “Medaglia delle Arti”, che saranno utilizzate per omaggiare associazioni, cittadini ed enti distintisi in vari ambiti.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia volta a sostenere attività culturali, sociali, sportive e istituzionali, rafforzando al contempo l’immagine del territorio e i rapporti con altre realtà. Le medaglie saranno realizzate in lega di bronzo dalla storica Pontificia Fonderia Marinelli, realtà di eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Per l’acquisto è stata stanziata una somma complessiva di 7.015 euro, già prevista nel bilancio di previsione 2026. Il provvedimento ha ottenuto parere favorevole sia sotto il profilo tecnico che contabile.

La delibera affida ora al Responsabile dell’Area Amministrativa il compito di procedere con tutti gli atti necessari per la fornitura. Inoltre, vista l’urgenza, l’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Con questa iniziativa, il Comune di Agnone conferma la volontà di valorizzare le eccellenze locali e di promuovere il proprio patrimonio culturale attraverso simboli di riconoscimento ufficiale.