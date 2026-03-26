Aggressione al Pronto soccorso di Chieti, uomo arrestato dalla polizia

Ha aggredito un infermiere e una guardia giurata allâ€™interno del Pronto soccorso dellâ€™ospedale di Chieti, dove era presente come paziente. Un uomo, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, Ã¨ stato arrestato questa mattina intorno alle ore 5.00 dagli agenti della volante della Questura: lâ€™azione violenta Ã¨ cessata dopo che gli operatori hanno estratto e attivato il taser.

Secondo la ricostruzione, confermata dal direttore dellâ€™unitÃ operativa, Emmanuele Tafuri, lâ€™uomo ha improvvisamente perso il controllo mentre era giÃ assistito allâ€™interno degli ambulatori. Ãˆ quindi intervenuta la guardia giurata â€“ in servizio nel presidio grazie alle misure di sicurezza disposte dallâ€™Azienda in tutti i pronto poccorso della provincia, rimanendo a sua volta coinvolta nellâ€™aggressione. Entrambi hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. Lâ€™uomo Ã¨ stato trattenuto negli uffici della Questura in attesa del rito direttissimo.

Â«Ringrazio la Questura di Chieti e gli agenti per il loro intervento tempestivo e decisivo - dichiara il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri. - Esprimo la massima solidarietÃ e la vicinanza di tutta lâ€™Azienda allâ€™infermiere e alla guardia giurata rimasti feriti. Proprio per contrastare questa emergenza nazionale, la direzione generale aveva giÃ provveduto a inserire le guardie giurate nei pronto soccorso di Chieti, Lanciano e Vasto e stabilito un collegamento diretto con la Questura: misure di tutela che questa notte hanno dimostrato la loro importanza. La stretta collaborazione con le forze dellâ€™ordine resta essenziale, ma deve essere affiancata dal recupero di una solida cultura del rispetto, del senso civico e della vitale alleanza tra cittadini e operatori della saluteÂ».